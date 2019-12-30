بالفيديو| مخرج "الفلوس" يكشف سبب رغبته في عرض الفيلم بلبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال المخرج سعيد الماروق، إنه كان حريصًا على أن يكون العرض الثاني لفيلم "الفلوس" في العاصمة بيروت، لرغبته في إرسال رسالة عن بلده لبنان.

وتابع الماروق، في تصريحات لبرنامج "MBC Trending": "أردت أن يرى العالم، أننا شعب يحب الحياة، والفن جزء أساسي من هذا البلد، ويجعلنا نقاتل بسلام".

يذكر أن فيلم "الفلوس"عرض في سينمات مصر الأربعاء 25 ديسمبر، من إخراج سعيد الماروق، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته تامر حسني، خالد الصاوي، وزينة، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام وعدد من الفنانين.