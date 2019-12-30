محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: غرّد الفنان يوسف الخال عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، حول وجهة نظره في الفيلم الجيد. وكتب الخال: "بدك تعرف إذا الفيلم اللي عم تحضره عظيم؟؟ حط mute وإذا فهمته وحسّيت بإيقاعه وبكيت وضحكت وسمعت موسيقته.. يعني بيكون فيلم عظيم". والفنان يوسف الخال أحد أشهر الفنانين اللبنانيين، وهو زوج الفنانة نيكول سابا، وأنجب منها ابنته نيكول، ومن أشهر أعماله "سمرقند"، "مقامات العشق"، "تشيللو"، "سوا"، "وأشرقت الشمس"، "هوا أصفر"، وغيرها.​

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كانت هذه تفاصيل خبر يوسف الخال يشرح طريقته لمعرفة الفيلم العظيم: "حط mute" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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