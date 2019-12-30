محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الإعلامية فرح علي، عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" صورة لها مع زوجها السيناريست محمد عبدالمعطي، مؤلف فيلم "الفلوس".
وكتبت فرح في تعليقها على الصورة: "مبروك لرجلي، أفضل كاتب سيناريو على الإطلاق، فيلم الفلوس دلوقتي في السينما".
وبدأ عرض فيلم الفلوس، 25 ديسمبر، وهو أحدث أفلام الفنان تامر حسني، الذي كتب قصته أيضًا، بينما تولى كتابة السيناريو والحوار السيناريست محمد عبدالمعطي، ومن إخراج المخرج اللبناني سعيد الماروق.
الفيلم بطولة زينة وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي ومحمد سلام، ويعرض في أكثر من 60 دور عرض.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عرض "الفلوس": فرح علي توجه رسالة إلى زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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