شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة بوسى تحيى حفل رأس السنة فى تونس.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة الشعبية بوسى غدًا الثلاثاء، حفلاً غنائيًا داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة قرطاج بدولة تونس، احتفالاً بليلة رأس السنة الجديدة 2020، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول، وتقدم بوسى خلالها عدد كبير من أغنياتها الشعبية اسواء كانت أغانى منفردة أو من خلال مشاركتها فى الأفلام السينمائية.

وتتعاون المطربة بوسي مع الشاعر الغنائي ملاك عادل، في أغنية جديدة يتم تقديمها داخل أحداث مسلسل "الديفا" لـ سيرين عبد النور، ويعقوب الفرحان، أغنية تحمل اسم "منك لله ياللي في بالي" وهى من ألحان مدين.

المسلسل يضم 8 حلقات، كل حلقة 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوتة" تتضمن التشويق والإثارة.

وكان آخر أعمال بوسي فيلم "أنت حبيبى وبس"، والذى عرض فى موسم الصيف الماضى بالسينمات، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم هالة فاخر، ومحمد محمود، ونيرمين ماهر، وأحمد حلاوة، والليثي، وصوفينار، وإيمان السيد.

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وكان فطين سعيد، طليق المطربة بوسي، شن هجومًا شرسًا عليها، فى تصريحاته بأحد البرامج التليفزيونية، قائلاً: "كنت أعرفها بالطقم اللى عليها، أخدت منى فلوس، أخدت منى عربيات، أخدت منى فيلل، كل دا علشان إيه، اللى فيها بتجيبه فيا، اشتغلت معايا أكتر من 10 سنين، أنتجت لها كل أغانيها، أكتر من 40 أغنية غنتها، لحد أغنية معايا".

وأضاف سعيد، فى تصريحاته: "أول الاختلافات بينى وبين بوسى كان فيلم عمرو وسلوى، ده فيلم قصة حب المفترض إنه بينها وبين كريم محمود عبد العزيز، فطبعًا كريم كان بيشوف شغله اللى هو بيحاول يقرب وميخليهاش تتكسف من الكاميرا، هى بقي بدأت تتوهم حاجات تانية، أن فى قصة حب بينهم، وبدأت تتغير معايا".

وتابع طليق المطربة بوسى قائلاً: "هى مطلعانى خاين، لاء أنا مش خاين، يمكن اللى عندها هى بتطلعه فيا، بدليل أن هى أول حاجة فكرت فيها أنها تتخلص منى، وحطتلى سلاح ومخدرات وذخيرة تحت السرير، انفصلنا عن بعض لمدة سنة، ورجعنا لبعض بعد ياسين، أدونى مليون ونص من الاتفاق اللى هو 5 مليون وضحكوا عليا، أنا اللى بينى وبينها القضاء، أنا حياتى اتدمرت، أنا مش عايز أحبسها ولا أدمرها أنا عايز حقى بس".