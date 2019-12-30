شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل سفر أحمد رزق وأسرة "بخط الإيد" إلى أسوان لهذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صناع مسلسل "بخط الإيد" للنجم أحمد رزق، تأجيل سفر أسرة العمل إلى مدينة أسوان، إلى يوم 9 يناير المقبل بعدما كان مقررًا أن يتجهوا إلى هناك مطلع شهر يناير، حيث فضلت مخرجة العمل شيرين عادل الانتهاء من الديكور الذى يتم التصوير فيه حاليًا قبل السفر إلى أسوان لتصوير المشاهد الخارجية هناك والتى تستمر لمدة 5 أيام هناك وتجمع المشاهد أحمد رزق وسوسن بدر وميرنا نور الدين، بالإضافة إلى 3 أطفال يجسدون أولاد أحمد رزق فى الأحداث.

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ومقرر عرضه خلال شهر يناير المقبل، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وأنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017.



احمد رزق وميرنا نور الدين

تدور أحداث المسلسل فى اطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز في مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.

ويعد مسلسل "بخط الإيد" ثالث المسلسلات التى قررت تصوير مشاهدها الخارجية فى أسوان خلال هذه الفترة، بعد "ختم النمر" بطولة احمد صلاح حسنى ونسرين طافش وميرهان حسين وإخراج أحمد سمير فرج الذى صور أبطاله أسبوعين هناك قبل عودتهم الى القاهرة مطلع هذا الأسبوع، و"رحيل زهرة" بطولة عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع ومحمود عبد المغنى ومنة فضالى وإخراج حسنى صالح.

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