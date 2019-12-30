شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الجمهورية يشهد حفلا لأعمال الموسيقار بليغ حمدى 17 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر حفلاً فى الـ 8 مساء اليوم الجمعة الموافق 17 يناير المقبل على مسرح الجمهورية، ويتضمن برنامج الحفل نخبة من أجمل أعمال الطرب الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدى، منها: "سواح"، "أعز الناس" لعبد الحليم حافظ، "حب ايه"،"بعيد عنك" لأم كلثوم، "حكايتى مع الزمان،"وحشتوني" لوردة الجزائرية،" تحبنيش بالشكل ده" لفايزة أحمد، ولفايدة كامل هما "ليه لأ"، و"ليه فاتنى ليه"، ويغنى فيها كل من أميرة أحمد، ومؤمن خليل، وحسام حسني، حسناء.

المعروف أن الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدى ولد فى حى شبرا بالقاهرة فى 7 أكتوبر عام 1931 وكان والده يعمل أستاذا للفيزياء فى جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا) أتقن العزف على العود وهو فى التاسعة من العمر وفى سن الثانية عشر حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك. التحق بمدرسة شبرا الثانوية، فى الوقت الذى كان يدرس فيه أصول الموسيقى فى مدرسة عبد الحفيظ امام للموسيقى الشرقية، ثم تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريرى، وقدم عديد من ألحانه لكبار المطربين الوطن العربي أبرزهما "أم كلثوم"، و عبد الحليم حافظ، ووردة الجزائرية، وشادية، ونجاة الصغير، وصباح، ومحمد رشدي، وسميرة سعيد، وميادة الحناوي..وغيرهم من أشهر مطربى زمن الفن الجميل، كما تزوج من الفنان وردة وشكل معها ثنائيا غنائيا.

كما تنظم دار الأوبرا المصرية سلسلة حفلات شهرية تحت عنوان كلثوميات تخليدا لسيدة الغناء العربى أم كلثوم وضمن خطتها لإحياء للتراث الموسيقى العربى ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافى والحضارى والجسر الرابط بين الماضى والحاضر والمستقبل.