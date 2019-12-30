منة فضالي: "الحياة قصيرة.. أقضيها مع من يشعرك أنك محبوب" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
خضعت الفنانة منة فضالي، لجلسة تصوير جديدة مؤخرًا، نشرت صورها عبر حسابها في "تويتر"، وعلقت: "الحياة قصيرة.. فأقضيها مع الناس الذين يجعلونك تضحك وتشعر أنك محبوب".
وتشارك منة فضالي في مسلسل "رحيل زهرة"، حيث تجسد من خلاله دور ابنة الفنان عمرو عبدالجليل، وتحدث العديد من الصراعات بينهما التي تصل إلى حد العداوة بينهما.
والمسلسل عمل صعيدي من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة في أجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها.
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