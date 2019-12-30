ندى بسيوني تنشر صورة مع أسد: "لم أنس نظراته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورة لها مع شبل.

وعلقت ندى: "سكر زمانه دلوقتي عنده 8 سنين، لم أنس نظرته في عيوني حتى مشيت من عنده، لغة الأسود مثل القطط نفسها لغة العيون".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني كان مشاركتها في مسرحية "حمام الست" مع الفنان محمد عز.