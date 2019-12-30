هدايا ثمينة بأكثر من نصف مليون دولار من كيم كارداشيان لطفلتها نورث

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2019 04:40 صباحاً - قررت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان Kim Kardashian أن تكون هديتها لطفلتها "نورث ويست" في أعياد الكريسماس هذا العام "استثنائية" .



وأهدت "كارداشيان" ابنتها الكبرى، 6 سنوات، بعض متعلقات "ملك البوب" الراحل، مايكل جاكسون Mickeal Jackson، والتي كانت اشترتها من مزاد بأكثر من نصف مليون دولار أمريكي، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

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ولأن ابنة كيم كارداشيان من كبار معجبي مايكل جاكسون، فقد اختارت والدتها أن تهديها جاكيت أسود خاص به، بالإضافة إلى قبعته، التي كان ارتداها في أغنيته "Smooth Criminal"، من إنتاج عام 1988.



وكان مايكل جاكسون ارتدى سترته السوداء في عيد ميلاد صديقته، الممثلة الراحلة، إليزابيث تايلور الـ65، وفي الدورة الـ50 لمهرجان كان السينمائي الدولي بباريس.



وشاركت كيم كارداشيان صورا للجاكيت والقبعة، عبر خاصية القصص على "إنستغرام"، وبينت أن القبعة البيضاء محفور عليها اسم مايكل جاكسون، كما كان عليها آثار ماكياجه الخاص.