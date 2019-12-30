وفاة نجم مسلسل صراع العروش في ظروف غامضة

توفي الممثل الأيرلندي أندرو دانبار، أمس، في منزله بشكل مفاجئ، عن عمر ناهز الـ35 عاماً، وذلك عقب احتفالات الكريسماس.

أندرو من مدينة بور تراش في أيرلندا الشمالية، له مشاركات عديدة، أشهرها المسلسل الأمريكي الشهير ” Game Of Thrones”، وظهر أيضاً في البرامج التلفزيونية مثل Line Of Duty و Derry Girls.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل البريطانية”، فإن سبب وفاته لم يعرف بعد، وستقام جنازته يوم الاثنين القادم.

ماذا قال أصدقاء أندرو بعد خبر وفاته؟

قال أندي مكلاي: “كان شخصاً مميزاً، والجميع يريد دائماً أندرو، كان الناس دائماً يشعرون بالرضا حوله، وسعداء، وكان هناك الكثير من المرح عندما كان موجوداً”.

Advertisements

بينما قالت باميلا سميث: “أندرو كان أحد أمهر الممثلين، وفقدانه خبر لا يصدق”.

وعبّرت خبيرة المكياج كاترينا دوران عن ذكرياتها مع أندرو قائلة: “التقيت للمرة الأولى مع أندرو في تصوير أحد الأفلام، وكان له ابتسامة ساحرة، ومهذب جداً، وكان شخص ودود للغاية”.

لكن الأهم من ذلك كله، أننا جميعاً سنتذكره بروحه الرقيقة وشخصيته الأصيلة. شكراً لك على كل ما فعلته لنا أندرو. سوف نفتقدك عزيزي”.

من هو أندرو دانبار؟

أندرو دانبار ممثل ومؤلف ومساعد مخرج، عمل أيضا كـ DJ، ولد عام 1984، شارك في العديد من الأعمال الفنية منها:

Dragged Across Concrete، Leprechaun: Origins، Arrow.