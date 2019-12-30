رابط حجز حفل حسين الجسمي وأسما لمنور ضمن شتاء الرياض

أعلن شتاء الرياض عن حفل الفنان حسين الجسمي مع الفنانة أسما لمنور، ضمن سمرات شتاء الرياض. وقال الحساب الرسمي لشتاء الرياض على تويتر: ليلة يملونها بالعذوبة والحنين الفنان حسين الجسمي مع الفنانة أسما لمنور في سمرات شتاء الرياض يوم الخميس 2 يناير. وتابع: لا تفوت هالليلة، ويمكن حجز التذاكر عبر الرابط هنا
ويأتي الحفل في منتزه الثمامة البري في محمية الملك خالد الملكية، تحت تنظيم وإشراف روتانا. وشهد موسم الرياض أمس الجمعة الحفل الغنائي الساهر “ليلة ياسر بو علي”، الذي أقيم مساء الجمعة بمسرح محمد عبده بمنطقة البوليفارد في الرياض بحضور أكثر من 22 ألف متفرج حضروا الليلة الفنية الكبرى للملحن ياسر بوعلي ضمن حفلات موسم الرياض بتنظيم من روتانا. وشارك في الحفل عدد من نجوم الغناء الخليجي والعربي: “راشد الماجد، ورابح صقر، ونوال الكويتية، وماجد المهندس، وأنغام، وفؤاد عبدالواحد، وعايض”.
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