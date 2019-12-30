شاهد: الفنان السعودي الصاعد “دايلر” يكشف عن تجربته السينمائية الأولي من الكواليس

ظهر الناشط بموقع يوتيوب والفنان السعوديّ الصاعد، “دايلر”، في مقطع فيديو جديد أعلن فيه عن مشاركته في الفيلم السعودي “وان. تو. ثري. أكشن”. ويقوم دايلر بأداء تمثيلي لشخصية شاب يُدعي “أنس” في أحداث الفيلم المتوقع عرضه بصالات السينما في المملكة ودول الخليج أول أيام عيد الفطر. وعبر “دايلر” عن حماسه الشديد بدخوله عالم التمثيل مؤكدًا أن تجربته الأولي بفيلم “ون تو ثري أكشن” رائعة.

يذكر أن الفيلم بطولة ميساء مغربي، وماجد مطرب فواز، وراكان عبدالواحد، وخالد يسلم، وراكان أبو خالد، وأحمد الحازمي، فَيّ فؤاد، والفنان الإماراتي عبدالله الغامدي، ونورالدين اليوسف ودايلر والشاعر السعودي زياد بن نحايت، والسعودية هَنا. والفيلم من إنتاج شركتا الإنتاج الإماراتية «ميديا جروب» والسعودية «إن ستارز ستوديو» وإخراج المصري شادي الرملي.