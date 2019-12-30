تراند اليوم : محمد رمضان يوجه رسالة إلى ملك المغرب

وجه الفنان المصري، محمد رمضان، رسالة إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، على هامش زيارته الحالية إلى المغرب، وشارك رمضان عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، مقطعا مصورا من لحظة وصوله واستقباله بالمطار في العاصمة المغربية مراكش، أمس الخميس، وكتب معلقا: “جمعة مباركة… كل الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي الغالي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال”.

وسيحيي محمد رمضان حفلا غنائيا، يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقرر محمد رمضان إحياء حفلات غنائية، بعد حصد أغانيه المصورة لنجاح ساحق عبر موقع “يوتيوب”، مثل “نمبر وان” و”الملك” و”مافيا”.

وكان الفنان المصري قد أحيا حفله الأول في المملكة العربية السعودية، على هامش “موسم الرياض”، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.