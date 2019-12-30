أزمات فيلم «بنات ثانوي» تصل إلى ساحات المحاكم، قبل عرضه بالسينمات

قبل أيام من عرض فيلم «بنات ثانوي» للمخرج محمود كامل، تقدمت الروائية والكاتبة الصحفية رشا سمير بشكوى إلى نقابة المهن السينمائية، تتهم فيها صناع الفيلم بأنه مأخوذ عن روايتها «بنات في حكايات».

وأكد المخرج محمود كامل، أن كل ما قالته الكاتبة رشا سمير غير صحيح.

أوضح أنها قالت في شكواها، أنه هو من تواصل معها لكن هذا غير صحيح؛ موضحاً أنها هي من أرسلته له، وطلبت منه أن يقرأ ملخص روايتها.

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أضاف، أنه من قبل أن ترسل له الكاتبة ملخص الرواية، كان قد بدأ العمل على فيلم «بنات ثانوي»، وأنه عندما قرأ الرواية لم تعجبه ووجدها ضعيفة ولم يهتم بها.

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وشدد على أنه بدأ العمل على الفيلم قبل عامين، وقت عمله على مسلسل «السهام المارقة»؛ مشيراً إلى أن رشا تحاول الشهرة على حسابه؛ لأن روايتها مختلفة تماماً عن قصة الفيلم.

وكشف محمود كامل، أنه سيرفع قضية تشهير وسب وقذف، وسيطالب بتعويضات؛ لأنه واثق في موقفه ولديه مستندات ورسائل وإيميلات بتواريخ محددة تثبت موقفه.

وفي نهاية حديثه قال، إنه وأيمن سلامة، مؤلف الفيلم، لا يحتاجان للرد عليها؛ فأسمائهما معروفة في الوسط الفني، لكنهم سيأخذون كل الإجراءات اللازمة.

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فيلم «بنات ثانوي»، من بطولة جميلة عوض، ومي الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنى، ومايان السيد، ومحمد مهران، ومحمد الشرنوبي، وتامر هاشم، ومن إنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر عرضه يوم 7 يناير المقبل.

