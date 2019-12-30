إصابة النجم الأمريكي زاك إيفرون بمرض خطير في أدغال أفريقيا أثناء التصوير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نقل نجم أفلام هوليود زاك إيفرون جوا إلى مستشفى في أستراليا بعد إصابته بمرض في بابوا غينيا الجديدة، وفقا لتقارير وسائل إعلام أسترالية.

وذكرت صحيفة “صنداي تليغراف” الأسترالية اليوم الأحد أن الممثل الأمريكي البالغ من العمر 32 عاما نُقل جوا إلى مستشفى في مدينة بريزبن حيث خضع للعلاج لعدة أيام الأسبوع الماضي.

وكان إيفرون يصور في بابوا غينيا الجديدة مسلسلا من تلفزيون الواقع بعنوان “كيلنغ زاك إيفرون”.

Advertisements

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها أن إيفرون نُقل جوا إلى بريزبن حيث توجه إلى مستشفى خاص.

كما ورد أنه سافر إلى الولايات المتحدة من أستراليا عشية عيد الميلاد “الكريسماس”.

وقالت شركة إخلاء طبي أسترالية، مجموعة “ميديكال ريسكيو غروب”، للصحيفة إنها نقلت جوا مؤخرا مواطنا أمريكيا في الثلاثينيات من عمره من بابوا غينيا الجديدة إلى بريزبن.

وتم نشر عدد من الصور التي تُظهر إيفرون في مواقع مختلفة في بابوا غينيا الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشهر، وفقا لوكالة الأنباء الأسترالية.