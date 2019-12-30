الممثل الهندي ناجا شوريا يطلق البرومو الترويجي لفيلمه Aswathama

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
كشف الممثل الهندي ناجا شوريا Naga Shaurya النقاب عن مقطع برومو ترويجي جديد لفيلم الحركة المثير Aswathama الذي يلعب فيه الفنان الأسمر دور البطولة.
هذه هي المرة الأولى في مسيرته السينمائية التي يلعب فيها ناجا شوريا دورًا رئيسيًا في دراما تتسم بالحركة والأكشن، بعد عدد من الأدوار البعيدة تماما عن هذا الاتجاه، حيث سيُرى في أداءً حركي كبير من ضرب وقفز إلى غير ذلك.
يظهر الممثل الشاب بشكل مذهل في الفيديو المنشور على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” بأداء حركاته القتالية التي قام بالتدرب عليها طويلًا قبل بدأ تصوير الفيلم بحسب مصدر مقرب من فريق العمل.
كما أن قصة الفيلم، التي صاغها ناجا شوريا Naga Shaurya نفسه تبدو مثيرة للاهتمام. يتم تسليط الضوء على المشاهد الخلفية والصور. ويثبت المقطع أن فيلم Aswathama سيكون هدفًا لجمهور السينما لمشاهدته، فيما تعطينا الموسيقى الخلفية شعورًا بالإثارة.
تلعب مهرين كوور بيرزادا دور البطولة النسائية في أسواثاما، والتي يخرجها المبتدئ رامانا تيجا. كما ينتج والدا شوريا شانكار براساد ‘Shankar Prasad واوشا مولبيري Usha Mulpuri الفيلم تحت شعار شركة IRA Creations.
من المقرر أن يطلق فيلم شوريا ومهرين كور بيرزادا أسوارتهما بدور العرض السينمائي في 31 يناير 2020، وسيتنافسان مع النجمة أنوشكا شيتي في فيلمها نيشابهام القادم.
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