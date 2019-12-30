أين ستقضي بورجو أوزبيرك عطلة رأس السنة ومع منّ؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي النجمة التركية بورجو أوزبيرك في أحدث ظهور لها خلال قيامها بجولة تسوق مع صديقتها الممثلة زينب توتشا بايات بشوارع منطقة نيشانتاشي.

بورجو ظهرت بإطلالة مثيرة، حيث بدت مرتدية «توب» أبيض مكشوف، ونسقته مع بنطلون جينز، ووضعت بالطو جلدي أسود أنيق، وقد سألها الصحفيون عن خططها لقضاء رأس السنة، ومرافقها لهذه العطلة، فأجابت: «سأقضي عطلة رأس السنة في إيطاليا، ولكن للأسف بمفردي».

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من ناحية أخرى، يُعرض لبورجو أوزبيرك حالياً مسلسل جديد بعنوان «العشق الفاخر» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي تشاغلار أرطغرل، وقد اثيرت شائعة قوية حول ارتباط النجمين عاطفياً، إلا أن بورجو نفت ذلك مشددة على أن تشاغلار مجرد صديق.

بورجو ارتبط اسمها بأكثر من علاقة عاطفية، أخرها، كان بطلها، الفنان التركي ألبيران دويماز، الذي وقعت في غرامه خلال تصويرهما فيلم «direniş karatay»، وقد سبق وارتبطت بورجو ببطل مسلسلها «العريس الرائع»، الفنان التركي علي إرسان دورو، كما ارتبط اسمها بعلاقة عاطفية جمعتها بالفنان بيرك أتان خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل «بنات الشمس».

يُذكر أن بورجو أوزبيرك حققت نجاحاً كبيراً منذ مشاركتها الفنية الأولى عام 2013 في بطولة مسلسل «حريم السلطان» بدور «السلطانة هورجيهان» ابنة «السلطانة خديجة وإبراهيم باشا»، إلا أن انطلاقتها الحقيقية كانت من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «بنات الشمس» عام 2015.