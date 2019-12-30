هاندة إرتشل تحصل على لقب «خالة» لأول مرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصلت الفنانة التركية هاندة إرتشل على لقب «خالة» لأول مرة بعد أن انجبت شقيقتها «غمزة» مولودتها الأولى.

غمزة اطلقت على مولودتها اسم «مافي»، وفاجأت متابعيها بنشر أول صورة للمولودة ضمن لقطة مؤثرة لها مع زوجها يحتضان مولودتهما، ورحبت بها بتعليق كتبت فيه: «مرحباً بك في العالم حبيبتي.. لم أكن اتخيل أن أشعر بهذا الإحساس الرائع»، حيث تلقت شقيقة الفنانة تهاني متابعيها وأصدقائها من داخل الوسط الفني.

من ناحية أخرى، تصور هاندة إرتشل حالياً مسلسل جديد بعنوان «عزيزة» الذي تشارك في بطولته أمام النجم التركي بورا جولصوي الشهير في العالم العربي باسم «مؤيد»، كما تستعد لتصوير فيلم إيراني تركي مشترك بعنوان «ثمالة الحب» تشارك في بطولته أمام النجم التركي إبراهيم شيليكول، وتجسد فيه شخصية «كيميا خاتون»، وقد ظهرت الفنانة التركية في أول صور ترويجية للفيلم بملابس تراثية لافتة.

على الجانب الشخصي، تعيش هاندة إرتشل علاقة عاطفية مع الفنان التركي مراد دالكيش، والذي عادت له منذ أشهر بعد فترة أنفصال، وذلك في اعقاب وفاة والدتها التي رحلت بعد صراع مع المرض، حيث حرص مراد على الوقوف مع حبيبته في أزمتها، مما أشعل علاقتهما العاطفية مجدداً.