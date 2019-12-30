وفاة المذيع الأمريكي دون إيموس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي المذيع الأمريكي دون إيموس صباح الجمعة 27 ديسمبر عن عمر يناهز التاسعة والسبعين، بعد حياة مهنية امتدت لأكثر من 50 عاما. حسبما أعلنت عائلته.

وقالت العائلة في بيان إن إيموس نُقل إلى مستشفى وايت الطبية في كوليج ستيشن بولاية تكساس عشية عيد الميلاد ولم تذكر الأسرة سبب الوفاة. وفق ما ذكره موقع pagesix

يعد ايموس شخصية إذاعية مشهورة بالتعليقات الاستفزازية، وصفه كثيرين في حياته أنه شخصية إذاعية تسعى إلى زيادة الشهرة وحجم الجمهور بحكم الأفعال أو الخطب التي تهدف إلى إثارة الجدل والغضب الشعبي.

تم تشخيص مضيف الراديو في عام 2009 مع سرطان البروستاتا المرحلة 2.

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كان Imus مضيف برنامج “Imus in the Morning”، وهو برنامج إذاعي يومي صباحي أصبح مشتركًا على المستوى الوطني.

كان آيموس معروفًا بآرائه المثيرة للجدل والاستفزازية، ظهر لأول مرة على الراديو عام 1968 قبل انضمامه إلى شبكة WNBC عام 1971، وفقًا لإذاعة Insight.

بدأ النجم الراحل كعامل السكك الحديدية السابق وعمال مناجم اليورانيوم، كما لم يكمل دراسته الجامعية، ودخل في مسيرته المهنية في كاليفورنيا وأوهايو قبل مجيئه إلى نيويورك عام 1971 للانضمام إلى محطة WNBC.

ولكن في واحدة من العديد من الانتكاسات الشخصية التي لحقت به في حياته المهنية، طُرد إيموس من المحطة بسبب تعاطي المخدرات والكحول في عام 1977. بعد قضاء فترة، عاد بعد عامين أقوى من أي وقت مضى في محطة أخرى.