- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تستعد الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لتصوير دورها في مسلسلها الجديد “عشرين عشرين”، والذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل.
المخرج اللبناني فيليب أسمر، كشف أن موعد انطلاق التصوير سيكون مطلع الأسبوع الأول من العام الجديد 2020.
ويشارك نادين نسيب نجيم، في بطولة العمل الفنان السوري قصي خولي، وذلك في التعاون الثاني لهما على التوالي بعد نجاحهما في مسلسل “خمسة ونص”، الذي عرض رمضان الماضي وحقق نسبة نجاح كبيرة.
ونشر أسمر صورة لمغلف سيناريو المسلسل وجزءًا من الحوار وأرفقها بتعليق جاء فيه: “يتبقى 10 أيام للتصوير”.
يذكر أن مسلسل “خمسة ونص”، من بطولة نادين نسيب نجيم، والفنان السوري قصي خولي، والفنان السوري معتصم النهار، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.
وكانت العديد من الأخبار قد دارت حول وجود خلافات بين نادين وبين قصي خولي، وهو الأمر الذي ردت عليه خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “من أول العمل وحتى من قبل ومن أكثر من سنة إلى اليوم علاقتي فيه كتير حلوة، ونحن كتير أصدقاء وبنحترم شغل بعض وهذا شيء مهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر «عشرين عشرين» يجمع نادين نسيب نجيم بقصي خولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.