«عشرين عشرين» يجمع نادين نسيب نجيم بقصي خولي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لتصوير دورها في مسلسلها الجديد “عشرين عشرين”، والذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

المخرج اللبناني فيليب أسمر، كشف أن موعد انطلاق التصوير سيكون مطلع الأسبوع الأول من العام الجديد 2020.

ويشارك نادين نسيب نجيم، في بطولة العمل الفنان السوري قصي خولي، وذلك في التعاون الثاني لهما على التوالي بعد نجاحهما في مسلسل “خمسة ونص”، الذي عرض رمضان الماضي وحقق نسبة نجاح كبيرة.

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ونشر أسمر صورة لمغلف سيناريو المسلسل وجزءًا من الحوار وأرفقها بتعليق جاء فيه: “يتبقى 10 أيام للتصوير”.

يذكر أن مسلسل “خمسة ونص”، من بطولة نادين نسيب نجيم، والفنان السوري قصي خولي، والفنان السوري معتصم النهار، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

وكانت العديد من الأخبار قد دارت حول وجود خلافات بين نادين وبين قصي خولي، وهو الأمر الذي ردت عليه خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “من أول العمل وحتى من قبل ومن أكثر من سنة إلى اليوم علاقتي فيه كتير حلوة، ونحن كتير أصدقاء وبنحترم شغل بعض وهذا شيء مهم”.