كريم عبدالعزيز: أصعب مشاهدي كانت أمام أحمد زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري كريم عبدالعزيز، سر ابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم تفاعله معها بشكل كامل.

كريم عبدالعزيز، قال خلال لقائه في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “يمكن العيب فيا أنا، يمكن أنا خجول بزيادة، وأوقات لا يكون لدي أشياء أقولها”.

وأضاف: “أنا مش من نوعية الفنانين بتاعت أنا فطرت كذا او شربت شاي بلبن طيب إيه يعني ما تفطر شاي بلبن، أو أكلت ملوخية إيه اللي حصل للناس”.

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كريم كشف عن أصعب مشاهده منذ بدايته الفنية قائلًا: “كانت أمام الفنان الراحل أحمد زكي، في أول مشهد”، في فيلم “اضحك الصورة تطلع حلوة” والذي شاركته البطولة الفنانة منى زكي.

وأضاف: “مش هنسى أول ثانية بصيت فيها في عينين هذا الأستاذ، بقيت عايز أروح، ومكنتش عايز أمثل، وجاتلى حالة ذعر ورعب.. كان ممثل جبار”.

يواصل الفنان كريم عبدالعزيز، تصوير مشاهد في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، وتدور أحداثه حول مناقشة العديد من القضايا الشيقة من قبل كريم عبدالعزيز الذي يظهر بشخصية “مذيع”، وتتطور الأحداث بانفصاله عن زوجته والتي تجسدها الفنانة دينا الشربينى؛ بسبب كثرة المشاكل بينهما وشكوكها المستمرة بزوجها، كما أن الفيلم يرصد العديد من الصراعات التي تدور بين الأزواج بعد الانفصال.