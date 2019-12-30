شيرين عبدالوهاب: أنا مايتقليش أخرسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، على الانتقادات التي تعرضت لها بعد حفلها الغنائي في حفل موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية، بعد إطلاقها لقب “عوانس” على منتقديها.

شيرين عبدالوهاب، قالت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “في حفلة الرياض كان فيه هاشتاج تعرضت له رديت رد فيه قسوة شوية لأنني اتجرحت أنا مايتقليش أخرسي”.

وكانت شيرين عبدالوهاب، قد قالت في حفلها يوم 29 نوفمبر بموسم الرياض: “المرة اللي فاتت زعلوا مني لما قلت إن الستات لازم تسمع كلام الرجالة، طيب الرجالة دول عسل وسكر”.

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وتابعت: “مش عارفة إيه اللي يزعلهم من كده، أكيد دوول شوية عوانس”.

كما كشفت خلال اللقاء عن عودتها للسوشيال ميديا من جديد مؤكدة أنها ستعود لها مرة أخرى قائلة: “الناس مش هتتعدل، كده كده هرجعه”، وأضافت: “إحنا مُعرضين اليومين لكم هائل من التعليقات، ربنا يكون في عوننا إننا نستوعبه”.

وكانت شيرين عبدالوهاب، قد أعلنت في أكتوبر الماضي اعتزال السوشيال ميديا لما تتعرض له من مضايقات.