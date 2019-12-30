مصطفى قمر يحكي تفاصيل موقف مؤثر له أثناء أداء العُمرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافر مؤخرا الفنان المصري مصطفى قمر للأراضي المقدسة لتأدية العمرة، وكشف عن موقف مؤثر تعرض له في الروضة الشريفة بعدما تعذر عليه دخولها بسبب التزاحم الشديد.

مصطفى قمر، نشر صور له من داخل الحرم المكي، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “بصوا بقي سيبوكوا من الشغل والفن شوية أنا عايز اقولكوا حاجة أجمل، لا مش أجمل دي أجمل حاجة في الدنيا اللي هي إنك تعمل عمرة أو تحج لبيت الله”.

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وأضاف: “أنا عندي حاجات كتير حاحكيلكوا عنها البوست الجاي أما دلوقتي بقي فربنا يوعدكوا زيي بزيارة المسجد النبوي ويحصلكوا نفحة زي اللي حصلتلي أنا كنت خلاص مش حادخل الروضة من الزحمة لغاية ماشاورلي شاب مصري جميل اسمه حسام العمدة مهندس أثار وأخلاق عالية شاورلي أنا والظابط ووسع مكان ضيق جنبه قعدت لغاية الفجر وصليت الفجر وربنا كرمني كمان وصليت الشروق”.

وتابع: “مش حاوصفلكوا لما ربنا ياذن وسيدنا محمد يدعوك علشان تصلي في الجنة قوللي إحساسك بقي ساعتها إيه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.. الله أكبر ربنا يوعدكوا صلوا بقي علي سيدنا محمد”.