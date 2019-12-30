معجب يقتحم مسرح ناصيف زيتون زالأمن يتدخل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألق الفنان السوري ناصيف زيتون في حفل غنائي قوي أحياه للجالية العربية بمنطقة كولونيا الألمانية، وسط تفاعل لافت من الحضور.

نجم ستار أكاديمي خلال تقديمه إحدى فقراته الغنائية، فوجئ باقتحام معجب لخشبة المسرح، حيث تدخل رجال الأمن على الفور لإبعاده، إلا أن الفنان السوري طلب من رجال الأمن الهدوء، وسمح للمعجب بالتقاط صور تذكارية برفقته وسط تصفيق من الحضور، فما كان من المعجب سوى احتضان الفنان الشاب تعبيراً عن شدة حبه وتقديره لموقفه الودود معه، وهو الموقف الذي رصده فيديو تبادله فانز ناصيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثنيين على طريقة تعامله مع المعجبين.

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يُذكر أن ناصيف زيتون كان قد طرح مؤخراً أغنية جديدة لدعم مرضى السرطان، بعنوان «مش خايف منك» من كلمات منير أبو عساف، ألحان هشام بولس، توزيع داني حلو، والكليب من إخراج ريشا سركيس.

من ناحية أخرى، يستقبل ناصيف زيتون العام الجديد في حفل غنائي يحييه ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر الجاري في أوبرا دبي.