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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لم تكتف الفنانة اللبنانية نجوى كرم بمعايدة محبيها بالكلمات والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت تهنئتهم بعيد الميلاد والعام الجديد عبر مكالمات مفاجئة.
شمس الأغنية اللبنانية اتفقت مع فريق عملها على اختيار عدد من محبيها حول العالم، والتنسيق معهم على اجراء اتصال كصحفيين لمعرفة آرائهم حول بعض الموضوعات التي تخص نجمتهم اللبنانية المفضلة، لتظهر نجوى على الشاشة فجأة أمام متلقي الاتصال.
نجوى نشرت مقطع فيديو طريف سجل ردود فعل محبيها عندما شاهدوها واستمعوا لصوتها أمامهم بشكل مفاجئ، وهي اللقطات التي عكست مدى حب الفانز للفنانة اللبنانية، ورغبة الأخيرة في التعبير عن تقديرها لحبهم ودعمهم لها.
من ناحية أخرى، تجه نجوى كرم لحفل غنائي ضخم تستقبل فيه العام الجديد مع جمهورها في مركز «الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات» - رأس الخيمة بالإمارات بمشاركة الفنان العراقي وليد الشامي.
كليب «بعشق تفاصيلك» كان آخر ما طرحته الفنانة، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، توزيع وتسجيل طوني سابا.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تعايد الفانز بنفسها عبر مكالمات مفاجئة.. فيديو طريف يرصد ردود أفعالهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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