عام 2019.. نهاية مسلسل صراع العروش

الإثنين 30 ديسمبر 2019

على مدار 8 سنوات وطوال 73 حلقة، أذاعت شبكة HBO مسلسل "صراع العروش"، الذي حاز أعلى نسب مشاهدة لمسلسل تلفزيوني في التاريخ، وفي 20 مايو عام 2019، تم عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل، مسدلة الستار على الصراع الطويل بين عائلتي ستارك ولانستر، الذي شهد كثيرا من التغيرات والتحولات والحروب الضخمة والصدمات المتتالية، أدى الأمر لبراندن ستارك ليكون الملك الجديد.



نهاية المسلسل شهدت الكثير من الأحداث غير المتوقعة، بعد أن تمكن الجيش المتحد من هزيمة جيش ملك الوايت وواكر بزعامة "نايت كينج"، ثم فوز جيش الملكة دنيريس على جيش الملكة سيرسي وتدمير التنانين لمدينة كينجز لاندينج، ثم قيام جون سنو بقتل الملكة دينيرس، وانتخاب زعماء العائلات لبرندان ستارك ليكون الملك الجديد، ونفي جون سنو إلى أراضي شمال الجدار ليختار الرحيل مع الهمج شمالا.

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محصلة المسلسل لم تخلُ من العديد من العبر التي يمكن استنتاجها؛ على رأسها جلوس "براندن" القعيد على العرش الحديدي؛ لأنه الأكثر حكمة بين الجميع، والأكثر فهما لعالمه، وهذه إشارة لفكرة الانتصار لكل ضعيف، كما أن "براندن" لم يكن يريد العرش، ثم اختار بحكمته المنبوذ الأكبر "تيريون لانيستر" ليكون نائبه.

القزم "تيريون" أثبت كفاءته طوال المسلسل في هذا المنصب؛ فهو العقل في صورة إنسان، والخائف على مصالح الناس رغم كرههم له، وفي هذا أجبره الملك "براندن" على مشاركته العرش، لنجد أن أكثر شخصيتين ضعيفتين جسديا في القصة أصبحتا في سدة الحكم.