عام الحزن المفاجأت.. 15 فنان رحلوا عن عالمنا في الـ 2019

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 02:59 صباحاً - استحق عام 2019 وصف “عام الحزن والمفاجآت” على المستوى الفني، إذ غيّب الموت خلاله عددًا كبيرًا من الفنانين، بعضهم رحل بعد صراع مع المرض، والآخر رحل بشكل مفاجئ، وكان أكثرهم مفاجأة وفاة الفنان هيثم أحمد زكي عن 35 عامًا.

إليكم أبرز أسماء الفنانين الراحلين خلال هذا العام كما نشرت (المصري اليوم):

توفي الفنان هيثم أحمد زكي، 7 نوفمبر، عن عمر يناهز 35 عامًا، وترك صدمة كبيرة للجمهور ولكل أصدقائه في الوسط الفني.

رحل الفنان عزت أبوعوف، 1 يوليو، عن عمر يناهز الـ 71 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.

توفي الفنان فاروق الفيشاوي، 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا.

وتوفي محمود الجندى، 11 إبريل، عن 74 عامًا، بعد إصابته بأزمة صحية، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات وتوفي بعد 10 أيام.

رحل الفنان طلعت زكريا، 8 أكتوبر، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عامًا.

توفي الفنان سعيد عبدالغني، 18 يناير، بعد صراع مع مرض الالتهاب الرئوي، عن عمر ناهز 81 عامًا.

توفي الفنان الكوميدي المسرحي محمد نجم، 5 يونيو، عن عمر يناهز 75 عامًا، بعد صراع مع المرض.

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غيّب الموت الفنان شعبان عبدالرحيم، 3 ديسمبر، عن عمر يناهز 62 عامًا، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

توفيت الفنانة محسنة توفيق، 7 مايو، عن عمر يناهز 80 عامًا.

رحل عن عالمنا الفنان محمد أبوالوفا، 29 يونيو، عن عمر يناهز 63 عامًا.

توفي الفنان إسماعيل محمود، 7 إبريل، عن عمر يناهز 69 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

توفي الفنان مصطفى الشامي، 23 فبراير، عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض، ودخوله في غيبوبة دامت عدة أيام.

توفي الفنان محمود جليفون، 29 يونيو، وقدم خلال مسيرته أكثر من 300 عمل فني.

توفي الفنان شوقي طنطاوي، 18 يوليو، عن عمر ناهز 66 عامًا.

رحلت الفنانة نادية فهمي، زوجة الفنان سامح الصريطي، 14 فبراير، عن عمر يناهز 69 عامًا.