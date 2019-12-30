سلمان خان يحتفل بعيد ميلاده الـ 54.. فيديو وصور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

احتفل ممثل بوليوود سلمان خان ، الذي بلغ من العمر 54 عاما، بعيد ميلاده مع النجوم فيلمه الجديد “دابانغ 3” في الاستوديو. قطع خان كعكة عيد ميلاده بحضور الممثلة سوناكشي سينها، سوديب وأخيه أرباز خان.

الصور تُظهر سلمان وهو يحتفل بميلاده وسط جمهوره ومحبيه، حيث يظهر وهو يقطع قالب الحلوى برفقة الطفل أهيل ابن شقيقته أربيتا خان Arpita Khan، على وقع أغنية الميلاد له.

فيما توجه المئات من المعجبين إلى موقع التغريدات Twitter لتهنئة الممثل، بالاضافة الى تقديم أطيب التمنيات له، وأن يظل الممثل المفضل لديهم #HappyBirthdaySalmanKhan و وقد أصبح #SalmanKhanBirthday، من بين أفضل الترندات على موقع المدونات الصغيرة في الهند.

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كان سلمان خان قد أنهى تصوير فيلمه Dabangg 3 - وهو فيلم كوميدي أكشن من إخراج برابهو ديفا ، وتم إصداره في 20 ديسمبر. كما قام ببطولة الفيلم سوناكشي سينها والوافد الجديد ساي مانجريكار. الفيلم هو الجزء الثالث.

كما أجرى سلمان هذا العام محادثات مع المخرج الهندي روهيت شيتي، لإنتاج دراما بوليسية جديدة، بعد النجاح الذي حققه فيلم “Simba” بطولة النجم رانفير سينغ ومن إخراج شيتي.