بعدما دعمه بحفل معه.. رامي جمال يشكر تامر حسني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري تامر حسني، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور من حفله الذي أقيم يوم الجمعة على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، مع الفنان رامي جمال.

وعلق تامر حسني، على الصور قائلًا: “من حفلة امبارح في المنارة جمهورنا الكريم شرفتونا و فعلاً كانت حفلة اكتر من رائعة و أحسنت يا رامي يا جمال يا فنان يا كبير كل الناس بتحبك وأنا أولهم”.

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ورد عليه رامي جمال قائلًا: “فعلا حفله تبسط مع شخص وفنان وصديق جميل جدا زيك ياريت الناس تتعلم الروح الحلوة اللي عندك وتبقي عادة أنا كمان بحبك وبحترمك ألف شكر ليك ولجمهورك الراقي”.

وفي أول حفل له بعد إعلان إصابته بمرض “البهاق” صعد رامي جمال على المسرح على نغمات أغنية “ليالينا”، ووجه كلمة للجمهور قائلا: “مبسوط إني معاكم، وبشكر كل واحد قالي كلمة حلوة، وبشكر تواجدكم”.

وعقب انتهاء فقرة رامي جمال، صعد الفنان تامر حسني على المسرح على نغمات أغنية “حلو المكان”، وهى الأغنية الدعائية لفيلم الفلوس، ثم قدم عدد كبير من أشهر أغانيه، وسط تفاعل الحضور.

وكان الحفل قد شهد حضور عدد كبير من الجماهير وقدم فيه تامر ورامي عددًا كبيرًا من أغانيهما بالإضافة إلى ديو مع رامي جمال.