أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته روجينا ونجوم الفن.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري أشرف زكي، نقيب الممثلين، بعيد ميلاده مع زوجته الفنانة روجينا، وعدد من نجوم الفن، في حفل صغير أقيم في المنزل.

الحفل شهد حضور كل من الفنان علي ربيع، والفنان محمد عبدالرحمن، والفنان كريم عفيفي، والفنان أوس أوس، والفنان إيهاب فهمي، والفنان أحمد شامي، وغيرهم.

روجينا نشرت صورة ومقطع فيديو من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت بقولها: “أحلى مفاجأة لأشرف فى عيد ميلاده من الناس اللى بتحبه.. كل سنة وانت غالى على ناس كتير كل سنة وكل الناس اللى بتحبك حواليك”.

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وكانت الفنانة المصرية روجينا قد هنأت زوجها الفنان أشرف زكي بعيد ميلاده، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»: « كل سنة وانت حبيببى عمرى قلبى رحلتى الطويلة ابو بناتى سندى، ربنا يخليك لي ولبناتك».

أشرف زكي تلقى عدد من التهاني من قبل الفنانين بمناسبة عيد ميلاده ومنهم مجدي كامل، نشوى مصطفى، لقاء سويدان، باسم ياخور، راندا البحيري، وغيرهم.