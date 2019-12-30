إلغاء حفل محمد منير ليلة رأس السنة بعد تعرضه لوعكة صحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقرر إلغاء حفل الفنان محمد منير، والذي كان من المقرر إقامته في رأس السنة، بعد تعرضه لوعكة صحية.

الشركة المنظمة للحفل أعلنت عن إلغاء حفل الفنان الذي كان سيكون في القطامية، وذلك بسبب تعرضه لأزمة صحية شديدة.

يُذكر أن كانت أخر حفلات محمد في مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ37 وحضره الآلاف من محبيه، وظهر في الحفل وهو جالس علي كرسي، وبعد ذلك كشف عن أسباب أحيائه الحفل على الكرسي، حيث أوضح أنه يعاني من قصور في الحوض.

Advertisements

منير، قال خلال الحفل: «لإن إحنا أسرة واحدة عايزة أقولكم على ظرف عندي أنا حصلي حاجة بتحصل لأي لاعب كرة، حصلي مشكلة في مفصل الحوض، سيبوني أدلع عليكم شوية، أنا ممكن أغيب سنة من غير حفلات بس هو شهر واحد بس وسأعود إليكم أفضل من لاعبي الكرة هذه الأيام».

ويبدو أن الفنان المصري مازال يعاني من وعكة صحية شديدة منعته من إحياء الحفل، الذي كان موعده 31 من شهر ديسمبر.