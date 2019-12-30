الموت يفجع الفنانة نهال عنبر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية نهال عنبر عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وفاة ابن عمتها.

نهال نشرت صورة ابن عمتها، وكتبت: « انتقل الي رحمه الله العميد المهندس محمود اسلام ابن عمتي الغالي ربنا يرحمه برحمته الواسعة نسألكم الدعاء والفاتحة».

الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور التي قدمت لها المواساة، كما قدمت لها التعازي الفنانة رانيا فريد شوقي.

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نهال عنبر شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «حكايتي»، مع الفنانة ياسمين صبري وأحمد بدير، وأحمد صلاح حسني، إدوارد، هنادي مهنا، جمال عبدالناصر، وعدد كبير من نجوم الفن، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

وقامت نهال بدور والدة أحمد صلاح حسني التي حاربت قصة حبه لياسمين صبري في أولى حلقات المسلسل، ولكن تحسنت علاقتهما بعد ذلك.

الفنانة المصرية تقدم حاليا برنامج «كلام ستات»، مع هيدي كرم وشيريهان أبو الحسن، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا.

يذكر أن الفنانة المصرية نهال عنبر من مواليد 9 أكتوبر 1961، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 58 عام، واحتفلت مؤخرا بعيد ميلادها مع فريق برنامج «كلام ستات».