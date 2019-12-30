نجوم مسرح مصر يلتقون الزعيم في فلانتينو

الإثنين 30 ديسمبر 2019

انتهى الفنان رامي إمام من تصوير مسلسل "فلانتينو" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، ويظهر في الحلقة الأخيرة نجوم مسرح مصر (علي ربيع وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر) كضيوف شرف أمام الفنان عادل إمام.



وحرص نجوم "مسرح مصر" على الاحتفاء بالمشاركة في المسلسل والوقوف أمام زعيم الكوميديا عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر علي ربيع على "أنستقرام" صورة تجمعه بعادل إمام وزملائه.

وكتب: "معتقدش إن حد يقدر يجمعنا في عمل غير الزعيم عادل إمام.. انتظرونا ضيوف شرف الحلقة الأخيرة.. والله فرحتك اليوم ده عندي بالدنيا وعن الضحك اللي حصل كنت حاسس إني في مدرسة المشاغبين.. عادل إمام يعني الفن المصري".

كما أعرب الفنان مصطفى خاطر عن سعادته وكتب عبر حسابه الشخصي على "أنستقرام": "أقسم بالله بقالي كتير بحاول أكتب حاجة مش عارف أقول إيه بس أحب أقول إن أنا بحبك يا أستاذ عادل وشرف كبير إني أقف جمب حضرتك، شكراً أستاذ رامي إمام وإن شاء الله المسلسل يكسر الدنيا".

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أما الفنان حمدي الميرغني فقد نشر صورة من مشهد يجمعه بالزعيم على موقع "أنستقرام"، وعلّق عليها: "صورة تحمل الكثير من الفخامة والتاريخ والسعادة، وكواليسها تحمل الأكثر من الضحك والنصائح والانبهار.. إنه الزعيم يا سادة".

وأضاف: "انتظروا مسلسل (فلانتينو) للزعيم إخراج أستاذ رامي أمام المخرج المبدع والأخ الكبير والصديق المحترم رامي إمام رمضان 2020 إن شاء الله دعواتكم".

ومسلسل "فلانتيو" من تأليف أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ورانيا محمود ياسين وسليمان عيد.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول رجل أعمال يجسد دوره عادل إمام يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويقع في العديد من المشاكل الخاصة بالعملية التعليمية.