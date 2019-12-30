إطلاق سراح المطربة المغربية دنيا بطمة في قضية "التشهير بفنانين"

أطلقت الشرطة المغربية سراح المغنية المغربية دنيا بطمة بعد خضوعها للتحقيق لمدة 16 ساعة، في قضية تورطها في إدارة حساب يحمل اسم "حمزة مون بيبي" عبر "أنستقرام" الذي ادعى البعض أنه يبتز المشاهير.



وبحسب موقع "شو تي في" المغربي، تم التحقيق مع "بطمة" على مدار يومين متتاليين، وتمت مواجهتها وشقيقتها إبتسام، بالمتهمة سكينة كلامور، التي تم اعتقالها منذ أشهر على خلفية تورطها أيضا في إدارة حساب "حمزة مون بيبي".

وكان أحد الحسابات على "أنستقرام"، ويحمل اسم "حمزة مون بيبي"، تخصص في فضائح المشاهير منذ أكثر من عام، ونشر صوراً غير لائقة للإعلامية المغربية مريم سعيد.





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وأوقفت الشرطة، الأربعاء الماضي، إبتسام بطمة، شقيقة دنيا، للاشتباه في علاقتها بالحساب، رغم أنها سبق وأنكرت وجود أي علاقة به.

وتم إيقاف دنيا بطمة فور وصولها الخميس قادمة من البحرين، وصدر هاتفها لإخضاعه للتفتيش بغية التأكد من علاقتها بالحساب المشبوه.

وكانت الشرطة المغربية فتحت تحقيقا في سلسلة من عمليات الابتزاز والتشهير والمس بالحياة الخاصة، استهدفت فنانين مشهورين في المغرب تورط فيها هذا الحساب، وبلغ عدد الموقوفين بسبب حساب "حمزة مون بيبي" 6 أشخاص، بينهم مصممة أزياء معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "سكينة جلامور"، ومراسل أحد المواقع الإلكترونية المغربية، وشخص ثالث كان شهيرا باسم "صاحب الفيراري"، وذلك بتهمة السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل.

ودنيا بطمة مغنية مغربية، وسليلة عائلة بطمة الفنية المعروفة بالمغرب، وهي ابنة الفنان حميد بطمة شقيق الراحل العربي بطمة، أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية، ووصفها راغب علامة بـ"أميرة أراب أيدل" عند مشاركتها في النسخة الأولى من البرنامج عام 2011، حيث حصلت على المرتبة الثانية.

وقدمت بطمة عشرات الأغاني، كما قدمت تترات لبعض المسلسلات مثل المسلسل الكويتي "خوات دنيا"، والمسلسلين المغربيين "صالون شهر زاد" و"أوشن".