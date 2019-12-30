- 1/2
- 2/2
هشام لاشينالإثنين 2019/12/30 02:28 ص بتوقيت أبوظبي
ملصق الدورة الثانية لمهرجان "العين" السينمائي"
كشف مهرجان العين السينمائي عن ملصق دورته الثانية، والتي تقام خلال الفترة من ٢٢-٢٥ يناير/كانون الثاني تحت شعار "سينما المستقبل"، بمدينة العين الإماراتية، حيث يحتفي المهرجان بالسينما الإماراتية والخليجية وصناعها من المواهب الشابة.
وعقد الشهر الماضي لقاء بين مدير المهرجان عامر سالمين المري، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون بمصر، والدكتور محسن التوني عميد المعهد العالي للسينما في القاهرة تم خلاله توقيع اتفاقية بين مهرجان العين السينمائي والمعهد العالي للسينما بمصر، لخدمة صناع وعشاق الفن السابع من المحترفين والمواهب من الشباب والطلبة والمقيمين في دولة الإمارات.
ووقع المهرجان في دورته الأولى اتفاقيات تعاون مشترك مع مهرجانات دولية وخليجية مثل مهرجان دلهي السينمائي، ومهرجان الشباب السعودي للأفلام بهدف إيصال الإبداع الإماراتي إلى العالمية.
ويتضمن المهرجان هذا العام 7 مسابقات رسمية و12 جائزة، إلى جانب إضافة مبادرات وبرامج جديدة لدعم السينما المحلية والخليجية.
ويعتبر المهرجان منصة لاكتشاف وتقديم أفضل إنتاجات ومواهب السينما في المنطقة، وتتنافس الأفلام على جوائز فئات الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة.
وعرض "العين السينمائي" في دورته الأولى نحو 67 فيلما ضمن المسابقات الرسمية للمهرجان، منها 18 فيلما في عرض عالمي للمرة الأولى، وحازت الأفلام الفائزة على 12 جائزة في مسابقات المهرجان المتعددة.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان "العين السينمائي" يطرح ملصق دورته الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.