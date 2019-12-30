شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: "أجواز بناتى أهلاوية بس ما يقدروش يحفلوا عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بخفة دمه التلقائية، وبتفاعله المتواصل مع جمهور السوشيال ميديا، ومتابعيه على كافة المواقع المختلفة، سواء فيس بوك، أو تويتر، وانستجرام، نشر اليوم الفنان الكبير صلاح عبد الله صورة مع زوجا ابنتيه، حيث كانوا يحتفلون برأس السنة الجديدة.

الثلاثى ارتدى اللون الأحمر، ومن حولهم أجواء الكريسماس، وعلق صلاح عبد الله على الصورة قائلا "‏مع جوزين بنتينى أبوكرمة على شمالى وأبو مراد على يمينى وأنا بالنسبة لهم قال نمبر وان يا عينى .. ‏وعلى فكرة الإتنين أهلاوية .. بس مايقدروش يحفلوا عليا"



صلاح عبد الله مع زوجا ابنتيه

وكان الفنان الكبير صلاح عبد الله قد ودع العام الحالى 2019 بطريقة كوميدية، حيث نشر صورة له مصممة عن طريق الفوتوشوب، يظهر من خلالها بزى بابا نويل، قائلاً: "ههه بقولها كل سنة من كام سنة ههه ودا أكبر دليل ياطيبين.. إن العيب مش فى السنين"، وكتب "يا 19 بلاش حمرقة .. وحياة أبوكى إمشى بقى .. هو إنتى اللى بتغلسى .. ولا العشرين مزمزقة".

صلاح عبد الله انضم مؤخرا لفيلم "الخطة العامية" مع الفنان على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل، حيث وقع الأيام الماضية ليشارك فى بطولة العمل، ويظهرعبد الله بشخصية كوميدية بشكل مختلف وجديد بخلاف ما قدمه من قبل.

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وخلال أحداث الفيلم يحاول على ربيع ومحمد عبد الرحمن سرقة بنك، حيث يظهرا بشكل مفاجئ للجمهور وبطريقة جديدة، ويتضمن الفيلم على جرعة من الضحك تعيد الجمهور لمنطقة الضحك مرة أخرى، التى فقدها خلال الفترة الماضية.

فيلم "الخطة العامية" بطولة على ربيع محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، وأخرون، إخراج معتز التونى.

كما شارك صلاح عبد الله كضيف شرف فى فيلم "ًلص بغداد" مع محمد إمام وياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن أمينة خليل وأحمد العوضى وإخراج أحمد خالد موسى والمقرر طرحه فى السينمات خلال شهر يناير المقبل.