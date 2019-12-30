شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين أولى بطلات الجزء الرابع والخامس من "حكايات بنات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين على تقديم دور إحدى بطلات الجزء الرابع والخامس من مسلسل "حكايات بنات" إخراج مصطفى أبو سيف، وإشراف على الكتابة أحمد شوقي، تأليف نهال سماحة ماريان مجدي محمد عبد العزيز أحمد بدر كرام، حيث تبدأ ميرنا تصوير أول مشاهدها فى العمل صباح اليوم الإثنين فى منطقة الحزام الأخضر بأكتوبر، لتلتحق بفريق العمل الذى انطلق تصوير أول مشاهده أمس الأحد.



ميرنا نور الدين

الجزء الثالث والرابع من "حكايات بنات" هو أحدث تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية مع شركة تى فيجين للمنتج طارق الجناينى، حيث تم التعاقد على تقديم الجزئيين الجديدين من العمل مطلع شهر ديسمبر الجارى، ليتم عرضهما الجديدين على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية قبل حلول شهر رمضان المقبل، على أن يتم الاستعانة بأربعة بطلات جدد للجزئيين الجديدين سيتم الإعلان عن أسماء الثلاثة البطلات المتبقيين فى الساعات المقبلة.

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الفنانة ميرنا نور الدين

وفى سياق متصل تواصل ميرنا تصوير مشاهدها فى مسلسل "بخط الإيد" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة مع أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل والذى تجيد فيه شخصية "دليلة" التى تعمل مدربة فى الجيم، عملية جدًا ومعقدة بعض الشيء، ويشارك فى بطولة العمل إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، وتأليف هالة الزغندى وإنتاج شركة سنيرجى



الفنانة الشابة ميرنا نور الدين

وقدمت ميرنا نور الدين مؤخراً بطولة احدى حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" والتى حملت اسم "حبيبتى من تخون" وتم عرضها على قناة ON E وإحدى القنوات العربية، وشارك فى بطولتها طارق صبرى وانجى خطاب وسلوى عثمان ومنة بدر تسيير، ندا عادل، مصطفى حشيس، عبير منير، باهر النويهى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.