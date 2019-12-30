شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أبطال فيلم "دفع رباعى" يحتفلون بعرضه فى التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل صناع وأبطال فيلم "دفع رباعى" بطرحه فى جميع دور عرض السينمات فى مصر، فى عرض خاص بالتجمع الخامس، حضره عدد من أبطاله، منهم حسن منصور وإيناس النجار ومحمد الشربيني والمخرج إيهاب عبد اللطيف، وأحمد العمدة ومراد فكري، فيما غاب النجم الكبير أحمد بدير، والفنانة سناء يوسف، والفيلم ينافس ضمن موسم منتصف العام.

وتدور أحداث الفيلم حول أب يعود إلى أولاده الثلاثة من جديد بعد مرور سنوات وهو معتقد أنهم أصبحوا ذوي مكانة في المجتمع فكان يحلم أن يصبح الأول طبيبًا والثاني مهندسًا والثالث محاميًا، لكنه تفاجأ بالواقع الذي وصلوا إليه، ويتورط الإخوة الثلاثة في عملية إرهابية، وبمساعدة مجموعة فتيات لهم ينجحوا في إجهاض العملية.

يذكر أن فيلم "دفع رباعى" تم تصويره فى فبراير الماضى، ثم دخل مرحلة المونتاج، ومؤخرًا تم طرح أغنية دعائية له بعنوان "عايش جدع" غناء المطرب سمسم شهاب.

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"دفع رباعى" من بطولة أحمد بدير، محسن منصور، سناء يوسف، أحمد عزمى، اللبنانية تاتيانا، أحمد العمدة، التونسية إيناس النجار، ميسرة، ندى بهجت، منة جلال، سمسم شهاب، المطرب الشعبى محمود الحسينى، حنان عطية، هند، وحسن عبد الفتاح، أحلام الجريتلى، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، سيناريو خالد سليمان ومحمد عواد، وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

فى جانب آخر، يستعد الفنان الكبير أحمد بدير لتصوير مشاهده بمسلسل "البيت الكبير" الجزء الثالث فى شهر يناير المقبل، والذي انتهى مؤلفه أحمد صبحي من كتابة حلقاته، ويشارك بدير فى البطولة كلا من، لوسي، مجدى كامل، ريم بوشناق، حجاج عبدالعظيم، طارق صبري، دنيا المصري، ريم هلال، أحمد صيام، ياسمين سمير، شريف باهر، تيسير عبدالعزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.