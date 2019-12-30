شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تنهى فترة الحداد على والدها وتعود لتصوير أعمالها الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت الفنانة سهر الصايغ نشاطها الفنى مجددًا، بعد انتهاء فترة الحداد على والدها الذى رحل عن عالمنا يوم 17 ديسمبر الجارى، حيث بدأت تصوير أول مشاهدها فى مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكى والمخرج مجدى أبو عميرة، بعدما كان مقررًا أن تبدأ دورها نهاية الأسبوع قبل الماضى إلا أن والدها توفى قبل التصوير بيومين ليتم ترحيل مشاهدها لمدة أسبوع حتى تنهتى من الحداد وتتحسن حالتها النفسية.

مسلسل "قوت القلوب" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة ويكتبه محمد الحناوى ويخرجه مجدى أبو عميرة وتنتجه شركة سينرجى ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى ويشارك فى بطولته بجانب ماجدة زكى، كلا من الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، وآخرون.



سهر الصايغ

كما تستعد سهر الصايغ لاستئناف تصوير مشاهد مسلسل "النهاية – the end" مع يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث صورت سهر المشاهد الأولى مع أسرة العمل فى الأردن قبل أسبوعين وحصل فريق العمل على اجازة بعد عودتهم الى القاهرة من تجهيزات الديكورات الجديدة.

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كما تعود سهر لاستكمال تصوير مشاهدها فى فيلم "2 طلعت حرب" مع المخرج مجدى أحمد على، حيث صورت يومين فى درها قبل وفاة والدتها حيث تشارك فى البطولة إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم مصطفى فهمى وسمير صبرى و أحمد وفيق والفنان حسين فهمى وسمير صبرى ودلال عبد العزيز، والفنان محمود قابيل.



الفنانة سهر الصايغ

واعتذرت سهر عن المشاركة فى عرض مسرحية "المتفائل" مع سامح حسين، فى الإسكندرية بسبب انشغالها بتصوير أعمالها الفنية بالقاهرة، وذلك بعدما عرضت 75 ليلة من المسرحية على المسرح القومي بالعتبة، بمشاركة بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.