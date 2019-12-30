شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى آخر حفلاته بمصر لعام 2019 .. اعرف قال أيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم النجم تامر حسنى حفلاته في مصر لعام 2019، وذلك بحفله في مركز "المنارة" للمؤتمرات، حيث وجه الشكر لفرقه العمل معه وشركته.

ونشر تامر حسنى عبر إنستجرام فيديو من الحفل، وعلق عليها قائلا: "بجد كان مسك ختام حفلاتى فى مصر السنة دي. حابب أشكر التنظيم الأكثر من رائع و كل فريق العمل المبدعين أحمد عصام ووليد الحريرى وتامر فوزى وعماد نبيل وأحمد عبد القادر وعمرو خيرى، ومحمد الألفى.. كمان حابب أشكر كل فريق عمل مركز المنارة للمؤتمرات وفريق عمل شركتي وفرقتي الموسيقية ومدير أعمالي حسام حسنى".

الحفل أحياه النجم تامر حسنى، ومعه النجم رامى جمال أمس بحضور جماهيرى كبير، على الرغم من توقيت الحفل فى وسط الامتحانات، إذ بدأ الحفل بصعود الفنان الشاب رامى جمال على المسرح لتقديم الفقرة الأولى، وسط تفاعل جماهيرى ضخم، ودعم جمهوره له بعد محنته الأخيرة.

فيما تبعه صعود نجم الجيل تامر حسنى، وسط هتافات جمهوره ومحبيه، الذين هنأوه على دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وتصدر فيلمه "الفلوس" شباك تذاكر مصر والوطن العربى.

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ونشر الفنان الكبير تامر حسنى صور من فعاليات الحفل الجمعة الماضية على حسابه الرسمى بموقع انستجرام للصور، وعلق :" من حفلة امبارح فى المنارة جمهورنا الكريم شرفتونا وفعلاً كانت حفلة أكتر من رائعة واحسنت يا رامى يا جمال يا فنان يا كبير كل الناس بتحبك وأنا أولهم".

يعرض لتامر حسنى بالسينمات حاليا فيلم "الفلوس" حيث حقق إيرادات بلغت 2 مليون و500 ألف جنيه، ليلة أمس الجمعة ثالث أيام عرضه بالسينمات، حيث طرح للجمهور يوم 25 ديسمبر الماضى، ليصل بذلك الرقم إلى 6 ملايين و300 ألف جنيه منذ عرضه فى شباك التذاكر، ومن المتوقع أن تتزايد ايراداته خلال الأيام المقبلة، نظرا لاقتراب إجازة نصف العام وانتهاء الامتحانات.