تعرف على رسالة حلا شيحة إلى أشرف زكي وروجينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" صورة للفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا. وكتبت حلا: "أشرف زكي الجميل بزيادة، كل سنة أنت طيب ويارب يسعدك دايمًا زي ما بتسعد اللي حواليك، ويارب 2020 تبقى وش الخير عليك، وعلى روجينا والولاد، ودايمًا من نجاح لنجاح". واحتفل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أمس بعيد ميلاده التاسع والخمسين.

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