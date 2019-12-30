"Gps" بصوت بدرية طلبة.. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أعلنت الفنانة بدرية طلبة، تدشين تطبيق "Gps" بصوتها، مضيفة أن ذلك يأتي بناء على طلب متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت طلبة، خلال مداخلة لها مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن التطبيق قيد التنفيذ حاليًا.
وتابعت: "الناس بقت تختار تشغل إفيهات مين بدرية طلبة، ولا الراجل بتاع GPS".
وتشارك طلبة في رمضان المقبل بمسلسلي "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، و"فالنتينو" مع الفنان عادل إمام.
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