ريا أبي راشد في لندن وشريف رمزي وزوجته بصحبة بابا نويل.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: راندا البحيري نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بتطبيق "شناب شات". ناهد السباعي نشرت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تستعرض رشاقتها بإحدى الحركات الرياضية. زياد برجي نشر الفنان اللبناني زياد برجي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لابنته "نور". مي سليم نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. نيكول سابا Advertisements نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة. سعد لمجرد نشر الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه. شريف رمزي نشر الفنان شريف رمزي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة ريهام أيمن، وبابا نويل، داخل منزلهما. ريا أبي راشد نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على أحد الكباري بالعاصمة البريطانية لندن. صابر الرباعي نشر الفنان التونسي صابر الرباعي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له، علق عليها: "شاركوني أمنياتكم وإن شاء الله تتحقق". لاميتا فرنجية نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على الجليد.

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