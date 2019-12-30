إبراهيم الشريدة: سعيد بمشاركتي في موسم الرياض

شارك الإعلامي السعودي إبراهيم الشريدة، في بعض فعاليات موسم الرياض الذي أنعقد خلال الفترة الماضية بالمملكة العربية السعودية، مبديًا سعادته عما شهده خلال فعاليات موسم الرياض.
وقال الإعلامي إبراهيم الشريدة، إنه سعيد لمشاركته في موسم الرياض والفعاليات التي شهدها وحضرها ولاقت قبولًا كبيرًا لدى مواطني المملكة العربية السعودية.
يذكر أن موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ 11 التي أطلقت على مستوى المملكة بدءًا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.
وبلغت أيام المهرجان المحددة له عند إطلاقه في 11 أكتوبر في العاصمة الرياض، 70 يومًا، ثم جرى تمديدهبعد وصول عدد الزوار إلى أكثر من 7 ملايين شخص.
وتم تمديد موسم الرياض في مناطق ونتر وندرلاند، والمربع، والسفاري، وصحارى الرياض إلى 18 يناير 2020، وفي منطقة الرياض بوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020. ووصلت عدد فعاليات المهرجان إلى أكثر من 100 فعالية، توزعت على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع، وقام على تنفيذه 280 شركة سعودية.
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