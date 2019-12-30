يشارك عدد كبير من نجوم الأغنية الرومانسية والشعبية والاستعراضية بمصر ولبنان في إحياء أبرز 8 حفلات ليلة رأس السنة والتي يقيمها المنتج محمود حنفي داخل كبرى الفنادق النيلية والقاهرة الجديدة بهدف جذب السياح العرب وأبناء الجالية الخليجية ممن يحرصون على الاستمتاع بسهرات الكريسماس والعام الجديد 2020 بأم الدنيا.
ويأتي في مقدمة نجوم سهرات ليلة أس السنة التي يقيمها المنتج محمود حنفي وهي اللبنانية هيفاء وهبي التي تحي حفلين ليلة رأس السنةمع النجم الشعبي العالمي حكيم داخل فندقي فورسيزونز نايل بلازا وماريوت ميراج بالقاهرة الجديدة، ويشاركهما في إحياء الحفلين المطرب الشاب موسى والراقصة صوفينار في فورسيزونز، ونجوان وأنستازيا وايضا صوفينار في ميراج.. بالإضافة إلى إحياء النجم حكيم حفل ثالث في نفس الليلة بمشاركة أمينة وموسى ومنة عطية والراقصة دينا.
كما يحي النجم اللبناني وائل جسار حفلين أيضًا ليلة أس السنة بمشاركة النجم رامي صبري وذلك بفندقين الأول داخل أنتركونتننتال سميراميس ويشاركهما في هذا الحفل المطرب الشعبي محمود الليثي ووالمطربة سمر الحسيني والراقصة صوفينار والثاني بأنتركونتننتال سيتي ستارز، ويشاركهما فيه المطرب الشعبية أمينة والمطربة نعوم والراقصة أنستازيا .. بالإضافة إلى حفل ثالث لرامي صبري داخل ماريوت الزمالك بمشاركة محمود الليثي وأحمد شيبة وسمر الحسيني والراقصة صوفينار.
وتتميز سهرتي ليلة رأس السنة بطابع شعبي خالص للنجمين الليثي وشيبة داخل فندقين الأول هيلتون رمسيس ويشارهما من عطية وأغنية والراقصتين دينا ودلوعة وفي هلنان لاند مارك بالقاهرة الجديدة ويشاركهما المطربتين سمر الحسيني وشروق والراقصة أنستازيا.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. هيفاء وجسار وحكيم ورامي صبري والليثي وشيبة يسيطرون على أقوى 8 حفلات ليلة رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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