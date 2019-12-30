بـ 7 حفلات ضخمة.. سبايس ميكس الأكثر تواجدً في رأس السنة

يشارك باند سبايس مكس في إحياء 7 حفلات ليلة رأس السنة مع عدد من نجوم الأغنية ليستحق لقب الأكثر طلبًا تواجدًا في أحتفالات العام الجديد 2020.

حالة الأنتعاش الغنائي لسبايس ميكس تأتي متزامنة مع قرب نزول ألبومهم الجديد و أولى حفلاتهم تقام داخل إحدى مولات التجمع الخامس لايت ووك بمشاركة نجم أستار أكاديمي الأردني ناصر أبو لافي. لايت ووك بمشاركة نجم أستار أكاديمي الأردني ثم يأتي حفلهم في دارالمركبات، وذلك بعد حفلهم في مول مصر، بالإضافة إلى 4 حفلات متتالية داخل 4 مطاعم سياحية في مركب بلو نايل على كورنيش الزمالك. مطاعم سياحية في مركبعلى Advertisements ومن المقرر أن يقدم الباند عدد كبير من أغانيهم الشهيرة خلال حفلاتهم الـ 7 ليلة رأس السنة 2020 منها: معدتشي، لما بتوحشني، دلعوة، حب طفولتي، متملكاك، ولاد لذينة، درس العربي، إشاعات، أخرجي مني، حرشح نفسي، كشكولي، عيشها عادي، 3 مرات، الثانوية العامة.

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