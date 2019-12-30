شاهد ..سما المصري تدعم مصابي متلازمة داون بصورة ملك فرعوني

دعمت الفنانة سما المصري أصحاب المتلازمة داون، حيث نشرت صورة ملك فرعوني لأحدهم، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وأعربت سما عن شدة حبها وخوفها عليهم، قائلة: قطع لسان اللي يقول عليكم ذوي إحتياجات خاصة أنتوا أحسن الناس وأجملهم وتاج فوق رأسنا كلنا .. إياكم وكسر الخواطر الناس دي هم أولى الناس بجبر الخواطر ربنا معاهم ويعينهم علي المتنمرين .. الناس دي بركة ويابخت إللي يدعوله .. أكثروا من جبر خواطرهم .. بنحبكم أوي.. فعلًا أنت الملك. إحتياجات خاصة أنتوا أحسن الناس وأجملهم وتاج فوق رأسنا كلنا .. إياكم وكسر الخواطر الناس دي هم أولى الناس بجبر الخواطر ربنا معاهم ويعينهم علي المتنمرين .. الناس دي بركة ويابخت إللي يدعوله .. أكثروا من جبر خواطرهم .. بنحبكم أوي.. فعلًا أنت الملك. Advertisements يذكر أن الفنانة سما المصري طرحت سابقًا كليب ياختى كميلة، وشاركها في الغناء الفنان عمرو المصري، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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