هذا ما تمنته أمل حجازي في نهاية العام

ميرنا وليد - بيروت - تمنّت الفنانة المعتزلة ​أمل حجازي​ في نهاية هذا العام الرزق من الله وشفاء كل مريض والرحمة للموتى.

وكتبت أمل على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "اللهم في آخر ايام هذه السنة اجعل ايامنا القادمة مليئة بذكرك واشفي يا رب كل مريض وارحم امواتنا وارزقنا واجعلنا من الصالحين يا رب العالمين".

ولاقى هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين، اللذين بدورهم تمنوا ان تكون ايامها المقبلة سعيدة.

الجدير ذكره ان أمل نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ودائما ما تتواصل مع الجمهور.

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