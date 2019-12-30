هل انفصل كيفانش تاتليتوغ عن زوجته واعطاها مليون دولار؟

ميرنا وليد - بيروت - ردّ النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ على الأخبار التي نشرتها الصحافة التركية مؤخرا وهي انفصاله عن زوجته واعطائها لها مليون دولار اميركي وتنازله عن نصف منزله، واصفا هذا الكلام بغير الصحيح، مشيرا الى انه يعيش مع زوجته سعيدا ولا خلافات بينهما.

الجدير ذكره ان كيفانش تاتليتوغ انتقد مؤخرا عددا من الصحفيين اللذين كانوا قد اطلقوا خبر طلاقه من زوجته قائلا عنهم كاذبون، متسائلا بسخرية ان كانوا يعملون أيضا في المحاكم المدنية، مشيرا الى انهم لم يدرسوا الصحافة ولا يتمتعون بالمبادئ التي تفرضها هذه المهنة.

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