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تراند اليوم : أميمه شكري : محمية بأهلها برنامج إذاعي جديد علي راديو مصر يناير 2020

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قالت اميمة شكري المشرف العام على اذاعة راديو مصر ورئيس الادارة المركزية للأخبار المسموعة انه سيتم بث برنامج محمية بأهلها من خلال اذاعة راديو مصر  يناير 2020 ويعد البرنامج احد برامج مبادره تحمل نفس الاسم  أطلقتها مؤسسة الطبيعه و العلم تحت رعاية وزارة البيئة سيتناول البرنامج عدد من القضايا البيئية

المتعلقة بالتنوع البيولوجي  في مصر

يقدم البرنامج الإعلامية ايمان العقاد المذيعة بالفضائية المصرية ويشاركها في التقديم سلمى زلط ممثلة مؤسسة الطبيعة و العلم  جدير بالذكر ان المبادرة تأتي ضمن مشروع تعميم مفهوم  التنوع البيولوجي بين فئات المجتمع المصري المختلفة ومساندة الجهود القومية فى تنفيذ مخرجات مؤتمر  الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى

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